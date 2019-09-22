، زلزال يضرب شرق القاهرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقوة 4.4 على مقياس ريختر

أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.

ووقعت الهزة على بُعد 64 كم شرقي القاهرة.

ووفق "بوابة الأهرام" أوضح المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، وخط عرض 31.8628.