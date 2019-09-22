هجوم إلكتروني على شركات البتروكيماويات في إيران

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أكدت مصادر تعرض بعض شركات البتروكيماويات والبنى التحتية في إيران لهجمات إلكترونية ، بينما نفت هيئة حكومية مسؤولة عن الأمن السيبراني، وقوع أي هجوم “ناجح”، وقالت في بيان: “بناء على ملاحظاتنا، لم يكن هناك هجوم إلكتروني ناجح على المنشآت النفطية أو غيرهما من البنى التحتية الحيوية”، بحسب “رويترز”.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أعلن استعداده لمواجهة أي هجمات إلكترونية محتملة قد تتعرض لها المنشآت النفطية الإيرانية.

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وذكرت “نتبلوكز NetBlocks”، منظمة غير حكومية تراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، في وقت سابق، أن بعض خدمات الإنترنت في إيران، تعطلت بشكل متقطع، مساء أمس الجمعة.

وقالت المنظمة، إن التأثير محدود، ولم يؤثر إلا على مقدمي خدمات محددين، ولم يتضح السبب، وجاء في تغريدة على موقع “تويتر” أن “البيانات تتماشى مع هجوم إلكتروني أو حادث تقني غير مخطط له على الشبكات المتضررة”.

وقال مدير نتبلوكز، ألب توكر، إنهم شاهدوا سقوط أربع شبكات إيرانية فجأة دون اتصال بالإنترنت، لمدة 3 ساعات مساء الجمعة.



