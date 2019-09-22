11 #وظيفة هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ثالث- عمليات البوليمر (الجبيل).

. مشرف- الأنابيب الصلبة والتركيبات (حائل).

. مهندس عمليات- الاستدامة (الجبيل).

. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل).

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. مشرف- الجودة (حائل).

. مستشار أول- إدارة الأداء والتحسين (الرياض).

. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).

. منسق ثاني- المستودع (حائل).

. مدير- تطوير الحلول (الرياض).

. منسق ثالث- الصيانة (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

