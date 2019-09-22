وظائف صحية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الصحة المهنية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الصحة المهنية).

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– مهندس سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– أخصائي النظافة الصناعية: درجة البكالوريوس في تخصص النظافة الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

