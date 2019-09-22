شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تلقي القبض على معذب طفلة الـ 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر ، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت على الفور أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية مقترف ذلك الجرم من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولا للتعرف على هويته وتحديد موقعه، والقبض عليه من قبل الجهة المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معه، وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم، لانطوائها على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر، وإساءة المعاملة بحقه، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية، ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان المختصه لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.