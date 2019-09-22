- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.
ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.
وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م).
شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًاعمر السبيعي الخليج 365 2019-09-22
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.
ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.
وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م).
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:44 AM
نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ89
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.
ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.
وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م).
، شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.