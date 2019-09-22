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شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا

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محمد بن مسعود - الدمام - نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ89

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.

ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية .

وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م)‫.‏‫

شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا

عمر السبيعي الخليج 365 2019-09-22

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.

ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.

وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م)‫.‏‫

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22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441

01:44 AM

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ89

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.

ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.

وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م)‫.‏‫

، شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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