عاجل اليمن : الأمم المتحدة تعلن تأييدها لمبادرة الحوثيين بشأن إيقاف الحرب في اليمن .. وتوجه الرسالة الأخيرة للسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تأييدها لمبادرة الحوثيين بشأن إيقاف الحرب في اليمن .. وتوجه الرسالة الأخيرة للسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، مارتن غريفيث بمبادرة رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بشأن وقف كافة أشكال استهداف المملكة العربية السعودية.

وشدد غريفث في بيان له أن على السعودية أهمية الاستفادة من هذه الفرصة واحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.

كما رحب أيضا بدعوة الحوثيين حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ورغبتهم في حل سياسي لإنهاء الصراع القائم بين اليمن ودول التحالف.

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وأكد أن تنفيذ مبادرة الحوثيين، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب.

وجدد المبعوث الخاص لليمن دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني، حسب البيان.

وكان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أعلن أمس في خطابة بمناسبة الذكرى الخامسة لـ “ثورة 21 سبتمبر”، مبادرة مشروطة تتضمن وقف مليشياته كافة أشكال الاستهداف الصاوخي والطائرات المسيرة للعمق السعودي، في مقابل وقف ما وصفه بـ “العدوان والحصار” على اليمن.