الجبير: سنرد على هجوم «أرامكو» في الوقت المناسب

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، إن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم الذي وقع على معملي أرامكو، مؤكدًا أن المملكة ستتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.
وأضاف الجبير، خلال مقابلة مع قناة «العربية»، أن هناك تنسيقًا على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو.
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن إيران تشن حربًا على السعودية منذ ثورة الخميني.
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