أمير جازان بالنيابة: اليوم الوطني مناسبة للوقوف أمام التاريخ بصفحاته التي أشرقت مجدًا

أكد أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أن وطنًا يحمل اسم المملكة العربية السعودية، وتعلوه راية التوحيد خفاقة، وقائده سلمان الحكمة والحزم، وشعبه الشعب السعودي الوفي المخلص، جديرٌ بأن نقلِّب صفحات التاريخ اعتزازًا بمسيرة توحيده المجيدة، التي تصادف اليوم الذكرى الـ89 لرحلة الكفاح، تلك التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله.-

وأضاف: لقد حمل الملك المؤسس آنذاك، مشعل التوحيد ، فأنار العتمة، ولمّ الشتات ووحد الفرقة، فاجتمع الوطن تحت راية التوحيد وعلى منهج كتاب الله وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم-، ثم انطلقت مسيرة البناء والتنمية.

وتابع أمير جازان بالنيابة: قاد المسيرة ملوك السعودية، أولئك الرجال المخلصون، الذي صدقوا في أمانتهم وأخلصوا في أعمالهم، حتى أصبح الوطن مثالًا فريدًا ومتميزًا بين الأوطان في تمسكه بعقيدته ووحدته والتفاف شعبه الوفي حول قيادته الرشيدة .

وأكمل: ونحن نستذكر تلك الأمجاد التي سطرّها الآباء والأجداد، كفاحًا وجهدًا وعملًا وإخلاصًا، فإننا نشهد بأعيننا، وطنًا عنوانه المجد، وطموحهُ تنميةُ مستمرة، تنيره رؤية فريدة، ويستنير بحكمة القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، ويسابق الزمن خطوات وخطوات لحياة أكثر ازدهارًا ونموًا من خلال رؤية المملكة 2030 وما يعيشه الوطن من تحول وطني وجودة للحياة نحو 2020 .

Advertisements

وأشار إلى أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة للوقوف أمام التاريخ بكل صفحاته المضيئة التي أشرقت مجدًا وعزًا لوطن التوحيد وقادته المخلصين وشعبه الوفي.

وتابع: جدير بنا جميعًا أن نكون على ذات القدر من الإخلاص والوفاء لهذا الوطن الغالي، كلٌ في مجاله وعمله وتخصصه، لتسابق خطواتنا أحلامنا للحفاظ على وحدة الوطن ومنجزاته ومكتسباته، ومواصلة العمل لتنمية أكثر وازدهار أكثر .

وتمنى أمير جازان بالنيابة أن يحفظ الله الوطن الغالي وأن يحفظ القيادة الرشيدة والوحدة الوطنية، وأن يمدنا بعونه وتوفيقه لنكون عند حسن ظن ولاة الأمر وتطلعاتهم لخدمة الوطن الغالي .