صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري، عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم 4 أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على الفلسطيني معنف الطفلة ذات الـ 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.