اليوم الوطني / محافظة طريف تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ"89”



عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ"89" من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.

‏‎وأوضح رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي أن بلدية طريف هيأت الشوارع وركبت لوحات التهنئة وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التي تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.

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04:08ت م

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