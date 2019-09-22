السعودية اليوم / مصرع اثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية



واشنطن 22 محرم 1441هـ 21 سبتمبر 2019م واس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.

وأعلن مسؤولون أن الشرطة في ساوث كارولاينا تواصل البحث عن مشتبه بهم بعد أن أطلق شخص واحد على الأقل النار في مدينة لانكستر وقتل اثنين وأصاب ثمانية آخرين.

وذكر مكتب رئيس مقاطعة لانكستر في بيان أن من أطلق النار ما زال هاربا.

وقال مكتب رئيس المقاطعة إن الواقعة عمل خطير ويبدو أن مسلحا واحدا على الأقل استهدف شخصا معينا عقب مشادة.

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