سياسي / الرئيس اليمني: صفحة الميليشيا والانقلاب ستطوى دون رجعة



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن صفحة الميليشيا والانقلاب في بلاده ستطوى دون رجعة وستستعاد مؤسسات الدولة ويعود اليمن فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة الرياض بمحافظ محافظة الجوف اليمني اللواء أمين العكيمي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووجه هادي بمزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف واليمن ككل من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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