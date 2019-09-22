شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية الطائف.. من المؤسس إلى المجدّد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) r777aa @

تطلق الطائف غدا أكبر جدارية بعنوان «عزّة وشموخ» تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ89 للمملكة، تحمل صور ملوك السعودية بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز «طيب الله ثراه» ومن بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، وصولا إلى الملك سلمان وصورة ولي العهد المجدد الأمير محمد بن سلمان

ونفّذ الجدارية الفنان رايد الأحمري في إطار الشراكة ما بين أمانة المحافظة وجمعية الثقافة والفنون ضمن جهود الجهتين في معالجة التشوّه البصري، إذ تم استعراض عدد من التصاميم ليتم اختيار هذا التصميم.

وكشف الأحمري لـ«الخليج 365» أن هذه الجدارية مختلفة عن غيرها من حيث توظيف العناصر العصرية كالحديد والنحاس، وانعكاسات الضوء والأرضيات، وتم تخصيص مواقع 10 ساريات فيها، لافتاً إلى أن العمل استغرق أكثر من 60 يوما، وتقع اللوحة على مساحة 400 متر مربع، وكتبت بالخط العربي، وروعي في اختيار موقعها لتكون في مكان بارز تقع على أهم تقاطعات شارع الجيش مع نهاية مدخل طريق الرياض المؤدي لشارع وج.