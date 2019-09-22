شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وفداً من الجامعات الخليجية يتعرف إلى «عروس المصايف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

استضافت جامعة الطائف 15 وفداً من طلاب الجامعات الخليجية المشاركة في الزيارة الطلابية الـ٢٨ لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن عدد الوفود الطلابية المشاركة في الزيارة بلغ ١٥ وفداً، ضمت أكثر من ١٢٠ شخصا بين طلاب ومشرفين ولجان عاملة.

وأكد بأن الزيارة الطلابية هدفت إلى تعزيز التعارف وتقوية العلاقات بين طلاب الجامعات الخليجية، وزيادة التواصل الاجتماعي والتعليمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشارك بها جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة الطلابية كان متنوعاً، إذ تضمن زيارة المواقع التاريخية في محافظة الطائف، مثل سد عكرمة، بيت الكاتب، بيت الكعكي، متحف الشريف. وذكر الدكتور البقمي أن أعضاء الوفود الطلابية الخليجية زاروا أيضاً بعض المواقع العلمية، مثل جامعة الطائف، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، إضافة إلى زيارة المواقع السياحية ومنها تلفريك الهدا، منطقة وسط البلد، محور النور.