شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: بلادنا تشهد رؤية تعانق السحاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وإلى كافة أفراد الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، داعياً المولى جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.

وقال: إنها مناسبة سعيدة يتذكر فيها المواطن السعودي ما أنعم الله به على هذه البلاد من أمن وأمان واستقرار، ويفخر بمسيرة الكفاح والنجاح والنماء والعطاء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (طيب الله ثراه)، وأبناؤه البررة من بعده حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ تشهد بلادنا نهضة تنموية شاملة وفق رؤية طموحة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهمة تعانق السحاب حتى أصبحت دولتنا رائدة في العالم، مؤكداً أن هذه الذكرى لها أهميتها العظيمة وترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب.

وتابع: لقد أولت حكومتنا الرشيدة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومنسوبيها جل اهتمامها، وسخرت كافة الإمكانات المادية والمعنوية، وخصصت الميزانيات الضخمة والمشاريع العملاقة لينعم المعتمرون والحجاج والزائرون بآداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة حتى أصبح الحرمان الشريفان من حيث السعة والمساحة يعادلان مدنا كاملة، متوفر بهما جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المعتمر والحاج والزائر.

وأضاف المنصوري لقد اتخذت المملكة من خدمة الإسلام والمسلمين هدفا لها في شتى أنحاء المعمورة، ولا تزال خير معين لمساندة الأشقاء والأصدقاء في كافة أنحاء العالم.