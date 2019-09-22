شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: عروض وطنية متنوعة بين «الأدبي» وجمعية الثقافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون، إقامة فعاليات اليوم الوطني المشتركة والمتنوعة ما بين شعر وأوبريتات وصالة فنون تشكيلية وجداريات والعديد من البرامج، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بمقر النادي والجمعية، جرى الاتفاق بينهما بتنظيم جزء منها داخل أسوار المنشأتين والأخرى خارج أسوارهما.

وتشمل الفعاليات معرضا للفنون البصرية، وعروضا شعبية وطنية، ومسرحية وطنية، وفيلما وثائقيا عن تاريخ المملكة، بعدها العرضة السعودية، وأمسية شعرية.