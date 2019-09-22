شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: الشباب أبرز ملفاتنا في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يجري الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مباحثات ثنائية مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ74 في نيويورك، التي تبدأ غدا (الإثنين)، والتي يشارك فيها على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة.

وستعقد الأمانة العامة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، عدداً من الفعاليات والاجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، يأتي في مقدمتها الاجتماع التنسيقي السنوي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتتصدر جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الأوضاع الراهنة في فلسطين والقدس الشريف، وجامو وكشمير، وأقلية الروهينغا، واعتداء أرمينيا على أراضي أذربيجان، واليمن، وسيراليون، ومالي والساحل، والبوسنة والهرسك، إضافة إلى قضايا السلام والحوار والمسلمين في أوروبا.

كما تتطرق اجتماعات المنظمة إلى مناقشة قضايا الشباب والأسرة والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان.