شكرا لقرائتكم خبر عن سجن محامٍ لتنفيذ حكم بسداد 1.1 مليون ريال في مساهمات «سوا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن الأجهزة الأمنية أوقفت أخيرا، في الرياض، محاميا محكوما عليه بحكم تنفيذي صادر قبل سنوات، بدفع مبلغ مليون و100 ألف ريال، وانتهت مهلة السداد التي منحت له.

وأوضحت المصادر أن المحامي صدرت بحقه الأحكام قبل سنوات في دعاوى لها علاقة بقضية مساهمات سوا الشهيرة، إذ عمل المحامي وسيطا في بعض النزاعات وقدم ضمانات تسببت في تكبده المبلغ المحكوم به.

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وبينت أنه تم اقتياد المحامي وإيداعه السجن تنفيذا للأحكام القضائية.

وتعد هذه القضية الثانية لمحام، إذ سبق أن نشرت "الخليج 365" في 17 سبتمبر الجاري قصة مماثلة تم خلالها إيقاف محام متهرب من حكم السجن، لإدانته بنهب مليون ريال من مواطنة، وتم إيداعه السجن، عقب صدور حكم بالحبس التنفيذي بحقه.

من جانبها، أكدت المشرف التنفيذي لمبادرة تكامل المستشارة داليا الثنيان لـ«الخليج 365» أن أخلاقيات ومبادئ المهنة تحتم عدم دخول المحامين والمحاميات في شبهات تعارض المصالح بالدخول في الأعمال والاستثمارات الخاصة بموكليهم أو الدخول في المساهمات المشبوهة وغير المرخصة بما في ذلك تلك الأعمال والمشاريع التي يكونون المستشارين لها، وبالتالي هذا الإجراء القضائي والقانوني في مواجهة التجاوزات من بعض المحامين صحيح وسليم، ونتطلع إلى إجراءات توعوية وتأديبية من الإدارة العامة للمحاماة وهيئة المحامين للحفاظ على المهنة ومكانتها وسمعتها وأجيالها القادمة.