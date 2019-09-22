شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عامين.. ضبط 3.8 مليون وافد مخالف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اقتربت حصيلة الحملات الميدانية المشتركة، أن تصل إلى حاجز الـ4 ملايين مخالف، في غضون عامين منذ انطلاقها في 26/2/‏1439، بعدما أعلنت أمس السبت أنها ضبطت حتى الخميس الماضي الموافق 20/‏1/‏1441 في كافة المناطق، نحو 3872194 مخالفاً، منهم 3024270 مخالفاً لنظام الإقامة، و595796 مخالفاً لنظام العمل، و252128 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وأكدت أنه تم ترحيل 962234 مخالفاً، وإحالة 645114 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وإحالة 492927 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 539059 مخالفاً.

وبينت أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 65679 شخصاً، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2785 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4522 شخصاً.

ولفتت إلى أنه بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1587 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1555 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعودياً.

وقالت إنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14979 وافداً مخالفاً، منهم 13097 رجُلاً، و1882 امرأة.

وأكدت الحملات أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 539059 مخالفاً، وإحالة 492927 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 645114 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 962234 مخالفاً.