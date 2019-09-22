شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلات وظائف الدعم الفني بـ«العدل».. الثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تجري وزارة العدل، اعتبارا من بعد غد (الثلاثاء) 25 محرم الجاري، المقابلات الوظيفية للمتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بالمراتب الـ8 والـ6 والـ4 والـ5 (للرجال والنساء)، التي تم التقديم لها وفق المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440.

ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج، ومواعيد كل متقدم ومتقدمة المدونة في بطاقة المقابلة الشخصية والمطلوب من المتقدمين طباعتها آلياً من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.