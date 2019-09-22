شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الفساد: عدم التسامح مع الفاسدين ضمانة لـ «2030» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن الكهموس، أن اليوم الوطني ملحمة تاريخية امتد أثرها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، عنوانها «الانتماء والولاء لقيادة هذا الوطن الشامخ والرفعة والعزة لمواطنيه»، مضيفا «نتذكر في هذه المناسبة الخالدة من كل عام، أحداثا تاريخية مجيدة سطرها الملك المؤسس تدعو إلى الفخر والاعتزاز»، موضحا أن الملك عبدالعزيز أرسى دعائم العزة والأمن والأمان للوطن والمواطن، وسار على هذا النهج من بعده أبناؤه الملوك، وصولا إلى هذا العهد لخادم الحرمين الشريفين، عهد الحكمة والقوة، التي لم تقف عند حدود الوطن بل امتدت إلى دوائر إقليمية ودولية أوسع.

وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، رعاهما الله، الدائمة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين والمحافظة على المال العام ومحاسبة المقصرين وحماية المبلغين، لها أبلغ الأثر في ذلك وفي ضمان تحقيق «رؤية 2030» التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وقال معقبا: «نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من نعم في ظل ولاة أمر محافظين على مكتسبات الوطن مراعين مصالحه، واضعين رفاهية الوطن والمواطن في الاهتمام الأول لهم، في عهد شهد مجموعة من التحولات الإيجابية في البناء الاجتماعي للمواطن السعودي والتنظيمي لمؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة تجسدت في نتائج قرارات وأوامر كان لها الأثر الكبير في أسلوب حياة المواطنين شمل بعض منها تعزيز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، في مباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها».