شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المحاسبة: الرقابة الإلكترونية تتماشى مع الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكـتور حـسام العنقري، أن مناسبة اليوم الوطني تمر علينا هذا العام والوطن يرفل بإنجازات وأعمال شهد لها البعيد قبل القريب، وهي تأتي تتويجاً لخطط القيادة ودعمها المتواصل لجميع القطاعات، وحرصها الدائم على المواطن والمقيم على حد سواء، وضمان تقديم ما يكفل له العيش الرغيد، والأرقام خير شاهد بذلك ولله الحمد، وإن مما يدعو للفخر أن المواطن قد بادل قيادته العطاء بالولاء وصدق الانتماء، والعمل دائماً على أن يكون شريكاً في التنمية ومسهماً في تحقيق أهدافها، رافضاً كل محاولات الأعداء في إحداث شرخ في وحدة الوطن، وهز العلاقة الوطيدة بين قيادة الوطن ومواطنيه، مؤكداً عمق العلاقة بين الشعب والقيادة الرشيدة، وثبات مشاعر الصدق والمحبة والوفاء لهذا الوطن العزيز، وأن كل فرد من أبنائه يحمل مسؤولية خاصة تجاه أمنه واستقراره، والمحافظة على مكتسباته.

وأشار إلى أن الديوان العام للمحاسبة يسعى جاهداً إلى مضاعفة الجهود في توسيع نطاق خطط وبرامج الـمراجعة المالية والرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته التي تساعده على إنجاز مهامه الـمنوطة به على أكمل وجه، وتحقيق الغايات المذكورة التي اشتملت عليها «رؤية 2030»، للـمحافظة على الـمال العام.

وأوضح أن الديوان سعى بالأخذ بأسباب التقنية الحديثة بما يتماشى مع برامج التحول الوطني (2020) ورؤية (2030) من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، إذ تختزل هذه المنظومة مهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة وتوفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، ويهدف نظام (شامل) إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل إلكترونية ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، وحفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.