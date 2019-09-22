شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «التأمينات»: خطة إستراتيجية طويلة الأجل لاستثماراتنا لتحقيق العائد المجزي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن المؤسسة تعد من كبار المستثمرين في المملكة وتتوزع استثماراتها على عدد من المجالات الرئيسية من استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم، إضافة إلى الاستثمارات العقارية، إذ تعتمد في إدارة هذه الاستثمارات على خطة إستراتيجية طويلة الأجل، أعدت على ضوء خبرات متراكمة ودراسة مستفيضة لتحقيق عائد مجز يمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستفيدين. وأوضح بمناسبة اليوم الوطني أن التأمين الاجتماعي حق من الحقوق الأساسية لكل أفراد المجتمع، وهو عنصر مهم من عناصر استقرار الأسرة اجتماعيا واقتصاديا، إذ شمل نظام التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت، فبلغ عدد المنشآت المسجلة بالنظام أكثر من 549 ألف منشأة، وعدد المشتركين الذين على رأس العمل أكثر من 8.4 ألف مشترك، يصرف لهم معاشات شهرية تقدر بأكثر من 1.8 مليار ريال، يستفيد منها أكثر من 389 ألف مستفيد.

وأشار القويز إلى أنه في الجانب التقني تولي المؤسسة أهمية كبيرة للخدمات الإلكترونية، فهي تعد من الجهات الحكومية التي تطبق مفهوم الحكومة الإلكترونية، إذ حققت في هذا المجال العديد من الجوائز المحلية والدولية كان آخرها تجديد شهادة الاعتماد الدولي بالتطبيق والامتثال لمعيار الآيزو 27001-2013 لأمن المعلومات من مؤسسة الشهادات المعيارية الدولية (Global) ISC. وجاءت هذه الإنجازات نتيجة سعي المؤسسة الدائم للأخذ بكل ما هو جديد على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها، ومنها الاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات استباقية لعملائها. وبين أن المملكة تشهد نقلات نوعية في مسيرة إصلاحاتها التنموية بمختلف المجالات، وتمضي بخطى ثابتة نحو التطوير والتغيير والتحول للأفضل، حاملة راية المؤسس الذي وحّد الأرض والكلمة، وأرسى دعائم وطن طموح يسعى دائماً للقمة بهمم قادته وأبناء شعبه، لافتا إلى أن الجميع يتطلع إلى غد مشرق تتواصل فيه مسيرة الخير والعطاء.