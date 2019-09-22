- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من الهلال 1-3 في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكتب مغردًا: "جمهور الاتحاد الحبيب، أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة اليوم".
وأضاف: "الفريق الآن يمرُّ بمنعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي. سأتدخل إداريًّا، وسنعالج الأخطاء".
وختم: "أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين، ودعمهم. أمامنا 3 مباريات مهمة جدًّا، لا بد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".
الحائلي للاتحاديين: لا تقسوا على اللاعبين.. سنعالج الأخطاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-22
قدّم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من الهلال 1-3 في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكتب مغردًا: "جمهور الاتحاد الحبيب، أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة اليوم".
وأضاف: "الفريق الآن يمرُّ بمنعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي. سأتدخل إداريًّا، وسنعالج الأخطاء".
وختم: "أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين، ودعمهم. أمامنا 3 مباريات مهمة جدًّا، لا بد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:17 AM
قدّم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من الهلال 1-3 في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكتب مغردًا: "جمهور الاتحاد الحبيب، أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة اليوم".
وأضاف: "الفريق الآن يمرُّ بمنعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي. سأتدخل إداريًّا، وسنعالج الأخطاء".
وختم: "أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين، ودعمهم. أمامنا 3 مباريات مهمة جدًّا، لا بد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".
، الحائلي للاتحاديين: لا تقسوا على اللاعبين.. سنعالج الأخطاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الحائلي للاتحاديين: لا تقسوا على اللاعبين.. سنعالج الأخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.