، 500 ريال غرامة لواضعي ملصقات دعائية بواجهة المباني والإشارات والصرافات في مكة ،

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وجَّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمعالجة ظاهرة توزيع المطويات التسويقية، ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية المخالفة على واجهات المباني والإشارات المرورية ومكائن الصرف الآلي، وفي الأماكن العامة، التي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري، وتؤثر سلبًا في مستوى النظافة العامة.
أوضح ذلك لـ"الخليج 365" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، مؤكدًا أن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وجّه بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة (500) ريال حسب المادة رقم (5/ 19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحال التجارية المخالفة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقرية المكلف الرامية إلى رفع الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة.
جاء ذلك بعد أن انتشرت ظاهرة وضع الملصقات الدعائية بشكل كبير على واجهات المباني والإشارات المرورية وأجهزة الصرافات البنكية في طريقة لجذب الناس بشكل عشوائي، فضلاً عن أنها مخالفة صريحة لضوابط وشروط الإعلانات الدعائية.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 02:17 AM
باعتبارها تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتؤثر سلبًا في مستوى النظافة العامة
وجَّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمعالجة ظاهرة توزيع المطويات التسويقية، ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية المخالفة على واجهات المباني والإشارات المرورية ومكائن الصرف الآلي، وفي الأماكن العامة، التي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري، وتؤثر سلبًا في مستوى النظافة العامة.
أوضح ذلك لـ"الخليج 365" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، مؤكدًا أن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وجّه بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة (500) ريال حسب المادة رقم (5/ 19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحال التجارية المخالفة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقرية المكلف الرامية إلى رفع الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة.
جاء ذلك بعد أن انتشرت ظاهرة وضع الملصقات الدعائية بشكل كبير على واجهات المباني والإشارات المرورية وأجهزة الصرافات البنكية في طريقة لجذب الناس بشكل عشوائي، فضلاً عن أنها مخالفة صريحة لضوابط وشروط الإعلانات الدعائية.
، 500 ريال غرامة لواضعي ملصقات دعائية بواجهة المباني والإشارات والصرافات في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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