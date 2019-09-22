، "القحطاني": ذكرى اليوم الوطني تُجسد اللحمة الوطنية والعقد الفريد المتماسك بين القيادة والشعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - داعيًا المولى أن يوفق ولاة أمرنا ويديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والإيمان

رفع إمام الجامع الكبير بخميس مشيط الشيخ محمد بن علي بن القحطاني أسمى وأرقى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولكل الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وبيّن "القحطاني" في تصريح خاص بـ"الخليج 365"، أن مثل هذه المناسبة يتذكر الجميع فضل الله على هذه البلاد الطاهرة وما تنعم به من نعم لا يُحصَى لها عدد، فقد بسط الله عليها أمنه وفضله وأرغد على أهلها بجزيل فضله ونعمه، ولم شمل أهلها وجعلهم تحت راية واحدة وقيادة راشدة منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى عهدنا الحاضر في ظل قيادة سلمان الحزم وساعده محمد الرؤية والعزم.

‏وقال الشيخ القحطاني إن ذكرى اليوم الوطني تُجسد اللحمة الوطنية والعقد الفريد المتماسك بين القيادة والشعب يتذكر ما قاله الأجداد عن ذلك الماضي قبل قيام هذه الدولة المباركة من الاقتتال والتناحر وسطوة القوي على الضعيف فقامت هذه الدولة بقيادة المؤسس رحمه الله فعم الأمن والعدل وانتشر التوحيد ولله الشكر والفضل، وقد سار على هذا النهج المبارك أبناء المؤسس رحمه الله وأحفاده من بعده.

واختتم - تصريحه لـ"الخليج 365"- داعيًا المولى عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وأن ينصر جنودنا المرابطين ويسدد رميهم وأن يوفق رجال أمننا وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والإيمان وأن يكتب السعادة لكل المسلمين إنه جواد كريم.