بالصور.. شوارع وميادين جدة تكتسي باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة جدة باللون الأخضر ابتهاجًا باحتفال «اليوم الوطني للمملكة الـ89». واستقطبت العروض الضوئية المتناغمة مع رفرفة الأعلام والمؤثرات الصوتية؛ زوار محافظة جدة الموجودين منذ ساعات مبكرة، خاصةً في هذه الأيام، وخلال إجازة هذه المناسبة السعيدة، على الواجهة البحرية والمرافق العامة.

وفي مختلف مرافق محافظة جدة، تم رصد فرحة المواطنين والمقيمين الذين تعايشوا مع هذه المناسبة الغالية التي تتجدد على الوطن؛ لاستذكار أمجاد التاريخ وملاحم البطولات التي سطرها قائد هذه المسيرة (الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله)، وسار عليها من بعده أبناؤه الملوك، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين. وعمدت الأسر والعائلات إلى أن يرتدي أبناؤهم وبناتهم، ملابس خضراء تعلوها صور للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، في صورة تتوحد معها المشاعر، ويتجسد خلالها روح الانتماء إلى القيادة الرشيدة.