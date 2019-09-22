“التعليم” تعلن عن برامج وفعاليات في المدارس والإدارات للاحتفال باليوم الوطني

تستعد إدارات التعليم بجميع مناطق المملكة للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، بشعار “همة حتى القمة”، ببرامج متعددة وفعاليات وأنشطة مختلفة ينفذها طلاب وطالبات المدارس. واعتمدت الوزارة الإطار التنظيمي للاحتفال بدءًا من الثلاثاء القادم حتى الأحد 30 محرم، ويكون احتفاء الإدارات التعليمية الخميس 27 محرم، مع توثيق جميع الفعاليات في المدارس ومكاتب التعليم والإدارات، فيما يقام الحفل المركزي للوزارة يوم الإثنين 24 محرم بمبناها.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني في إدارات التعليم تنفيذ برامج متنوعة في المدارس وأندية الحي ومقرات إدارات التعليم، وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للحديث عن المناسبة. وتشتمل أنشطة اليوم الوطني على كتابة “مشاعر ولاء” على الحائط الإلكتروني المعد لذلك، وتكريم أبناء الشهداء، وحديث للأجداد والجدات و”وطني في عيون أجدادي”، ومشاركات عبر وسائل التواصل “أغرّد لوطني”، ورسالة إلى جندي على الحدود، ومقالات وطنية “قلمي يفخر بمنجزات وطني”، وبرامج توعوية عن مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار “كن حذراً”. وتنفذ جمعية الكشافة النسخة العاشرة من المشروع الكشفي الوطني “أنا الوطن” في الفترة من 22-27 محرم، في جميع قطاعات الجمعية بالمناطق والمحافظات، بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع، وتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.