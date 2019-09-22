لحق شاب بصديقه غرقا صباح اليوم (السبت) أثناء محاولة إنقاذه من الغرق في شاطئ أم العنم بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك. وأوضحت مصادر أن أحد الشابين في العقد الثاني من العمر غرق أثناء السباحة، وحاول صديقه إنقاذه إلا أن محاولته باءت بالفشل ولقي مصرعه غرقا. ومن المتوقع أن تصدر الجهات المعنية في تبوك بياناً خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات وتفاصيل الحادث.

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كانت هذه تفاصيل خبر حاول أحدهما إنقاذ الآخر.. مصرع شابين غرقاً بأحد شواطئ تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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