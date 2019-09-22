عاجل اليمن : حسن نصرالله يكشف عن تدخل إيراني مباشر سيدمر السعودية .. وسلاح فتاك لحرق المنشآت النفطية وهذه هويته

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصرالله يكشف عن تدخل إيراني مباشر سيدمر السعودية .. وسلاح فتاك لحرق المنشآت النفطية وهذه هويته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، السعودية من الرهان على حرب ضد إيران، قائلاً إن الجمهورية الإسلامية ستدمر المملكة.

وأضاف نصر الله، أن شراء دفاعات جوية جديدة لن يجدي في تأمين المملكة من نوع الطائرات المسيرة مثل تلك التي استخدمت في هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط بسبب قدرة تلك الطائرات الصغيرة على المناورة وتغيير الاتجاه.

وتابع في كلمة نقلها تلفزيون "المنار": "الحرب على إيران ليس رهانا لأنهم سيدمرونكم...أنتم بيتكم من زجاج واقتصادكم من زجاج مثل المدن الزجاجية في الإمارات"، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب في البداية في خفض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف.

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وأوضح أن الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو أظهرت قوة التحالف المدعوم من إيران.

وقال نصر الله إن "شراء منظومة دفاع جوية جديدة لحماية كل المجال الجوي السعودي "سيكون مكلفا جدا ولن يكون مجديا. الأقل كلفة على السعودية... وكذلك الإمارات... هو وقف الحرب على الشعب اليمني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية بعد أكبر هجمات على الإطلاق تعرضت لها منشأتا نفط بالمملكة والتي أنحت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) إن عملية نشر القوات ستتضمن عددا متواضعا من الجنود لن يصل إلى آلاف وستكون ذات طبيعة دفاعية بصفة أساسية.

وذكر البنتاجون بشكل مفصل خطط التعجيل بتسليم معدات دفاعية لكل من السعودية ودولة الإمارات.

لكن إرسال قوات قد يزيد غضب إيران التي أبدت قلقا إزاء إرسال الولايات المتحدة قوات في وقت سابق من هذا العام. وتنفي مسؤوليتها عن الهجما