عاجل اليمن : بعد إقالة "معياد" وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.. الدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر أمام الريال اليمني ومصرفيون يحذرون..!

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عدن - ياسمين التهامي - بعد إقالة "معياد" وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.. الدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر أمام الريال اليمني ومصرفيون يحذرون..!

بعد إقالة "معياد" وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.. الدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر أمام الريال اليمني ومصرفيون يحذرون..!

يواصل الريال اليمني انهياره المخيف امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار والريال السعودي رغم إقالة محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد وتعيين محافظ جديد إلا ان الريال يواصل انهياره.

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مصرفيون خذروا من استمرار تدهور سعر العملة الوطنية امام العملات الأجنبية لما لذلك من تأثيرات على الوضع الاقتصادي للبلاد ومعيشة المواطنين بشكل خاص.

أسعار الصرف عصر اليوم في صنعاء وعدن

صنعاء

الريال السعودي

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