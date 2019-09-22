عاجل اليمن : شاهد بالفيديو: حاكم دبي يرقص من الفرح.. هل عادت الأميرة هيا من لندن؟

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: حاكم دبي يرقص من الفرح.. هل عادت الأميرة هيا من لندن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة دبي، وهو يرقص بالسلاح، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ولي عهد دبي حمدان بن محمد عبر حسابه بموقع "إنستجرام" فيديو لابن راشد، معلقا "ناموووس. فرحتك فرحة وطن".

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وكان حاكم دبي يرقص فرحا خلال متابعته فرسان الإمارات في بطولة العالم للفروسية للشباب والناشئين.

وفيما انتقد البعض ظهور حاكم دبي وهو يرقص، أثنى عليه آخرون وأشادوا بروحه المرحة.

وبات ظهور حاكم دبي محدودًا منذ هروب زوجته "الأميرة هيا بنت الحسين" ولجوئها إلى لندن ومطالبتها بالطلاق.