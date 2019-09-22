عاجل اليمن : عبدالملك الحوثي يظهر قبل قليل ويصارح الجميع ويكشف عن نقطة ضعف جماعته ويعلن الخيار الأخير لوقف الحرب

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يظهر قبل قليل ويصارح الجميع ويكشف عن نقطة ضعف جماعته ويعلن الخيار الأخير لوقف الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، أن مليشياته ستتخلى عن استهداف السعودية حال وقفها الغارات الجوية على اليمن، لكنها ستكثف عملياتها إذا استمرت هجمات التحالف العربي.

وقال الحوثي، في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014: "لقد أثمرت تضحيات شعبنا وصبره وصموده نصرا وقوة، والعدو اليوم أكثر تراجعا وضعفا من أي وقت مضى. وكل ما يقوم به شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه واستقلاله يستند إلى الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية التي لا مثيل لها".

وتابع الحوثي: "نوجه النصح لتحالف العدوان بالتوقف عن عدوانهم والاعتبار بما قد وصلوا إليه من الفشل الذريع. بوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيش واللجان الشعبية الضربات التي يوجهها إلى العمق بالطائرات المسيرة والصواريخ".

لكنه أردف مهددا: "مع استمرار القصف والحصار والعدوان، فإن الضربات الأكثر إيلاما وأشد فتكا والأكبر تأثيرا ستصل إلى عمق مناطقهم ولا خطوط حمراء في هذا السياق".

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وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء، التابع للحوثيين، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعيا إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.

ولم تصدر السعودية أي رد حتى الآن على هذه المبادرة، مكتفية بتجديد اتهاماتها لإيران بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، بينما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بهذا المقترح من الحوثيين.