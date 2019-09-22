إغلاق سوق الطباخة بعد 40 عاما

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً سوق «الطباخة» الذي يعد أحد أشهر الأسواق الشعبية بالمدينة؛ لإعادة ترميمه وتحسينه بتصميم يُحاكي التراث الذي اتسمت به المدينة، وسيستمر إغلاق السوق لمدة 4 أشهر. وتسعى الأمانة من وراء إغلاق السوق إلى ترميمه بشكل شامل وعصري، وإدخال العديد من التحسينات فيه مع إدخال المزيد من الخدمات الأساسية والمساندة للسوق من خلال مشروع شامل يدفع بالسوق إلى أن يكون واجهة مهمة بالنظر إلى مكانته وأهميته لدى أهالي وزوار المدينة. ويحتضن السوق الذي يزيد عمره عن 40 عاما، ويقع على مقربة من المسجد النبوي ما يزيد عن 60 محلاً، تقدم العديد من الأطعمة الشعبية التي اشتهرت بها المدينة المنورة حتى بات جزءا من الحياة الاجتماعية ومقصدا لأهالي المدينة وزوارها، ورغم تواضع السوق وتقادمه إلا أنه لا يزال يحتفظ بمكانته التجارية والشعبية، ويشهد إقبالا كبيرا من الأهالي والزوار.



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