تركي بن طلال يشيد بتوظيف المرأة في مناصب قيادية

أجرى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مكالمة هاتفية بمديرة مركز رجال وسيدات الأعمال نورة آل مسرع، محفزا إياها على هذه المسؤولية التي مُنحت لها كأول امرأة تقود مركز رجال وسيدات الأعمال بين أمانات المملكة، مؤكدا أن المرأة تتمتع بفرص أكبر لتولي أدوار أكثر فاعلية، معتبراً أمانة منطقة عسير من الجهات السباقة لتعزيز دور المرأة، ونسبة مشاركتها في القوى العاملة.

من جهته أكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير تحرص على أن تكون سباقة على مستوى العمل البلدي من خلال تعزيز خطواتها المساندة لتوجهات الدولة وولاة الأمر، الذين قدموا حزمة من القرارات الداعمة لمشاركة المرأة السعودية في المسيرة التنموية، بما تحقق للمرأة في وقتنا الحالي، من الدعم الكامل للوصول إلى طموحاتها.

وأشار الحميدي إلى دور أمانة عسير في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخدمي بوجه خاص، ودعمها على مستوى دوت الخليج، والوزارات بشكل عام. مؤكداً على مستوى الإنجازات التي يمكن أن تساهم بها المرأة في خدمة وطنها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وولي عهده، متمنياً لها ولجميع القيادات النسائية في جميع أمانات المملكة التوفيق.

يذكر أن هذا التكليف يعتبر رابع فرصة عمل لتوظيف امرأة في منصب قيادي في أمانة عسير، بعد عدة قرارات صدرت من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وذلك إيماناً منه بدور المرأة في العمل البلدي.