تجاوبا مع "دوت الخليج" السماح بدخول العزاب لأسواق العاصمة

تجاوبت الجهات المختصة بالعاصمة الرياض مع التقرير الذي نشرته «دوت الخليج» الأسبوع الماضي، عن منع دخول العزاب في بعض الأسواق والمجمعات التجارية بالرياض. ورصدت جولة ميدانية لـ«دوت الخليج» السماح بدخول العزاب ابتداء من الأسبوع الجاري بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع «Weekend» التي كانت مقتصرة فقط على العوائل ولا يسمح بدخول الشباب.

مخالفة للتعليمات

كانت «دوت الخليج» تلقت اتصالاً من إحدى الجهات المشرفة على الأنشطة في العاصمة، وأكدت أن منع العزاب من الدخول للأسواق يعد مخالفةً للتعليمات، وطلبوا أسماء تلك الأسواق التي تمنع الدخول تمهيداً لتوجيههم بتصحيح مخالفتهم. وزارت «دوت الخليج» مساء الخميس الماضي الأسواق والمجمعات التي كانت تمنع الدخول، ورصدت بدء السماح بدخول العزاب، حيث كانت كل الأبواب مشرعة أمامهم ولا أحد من حراس الأمن يقف حائلاً دون دخولهم بعكس الأسابيع الماضية قبل نشر التقرير.

وتواصلت «دوت الخليج» مع الحساب الرسمي لأحد الأسواق على «تويتر» الذي أكد أنه وصلهم توجيه بالسماح بدخول العزاب باستثناء المخالفين للآداب والذوق العام كمن يرتدون ملابس مخالفة أو قصيرة.

تطبيق الأنظمة

ثمّن شباب التقتهم «دوت الخليج» قرار الجهات المعنية بالرياض إجبار تلك الأسواق على تطبيق الأنظمة والتعليمات بعدم منع العزاب من الدخول، مؤكدين أن الشباب جزء من المجتمع ومثل هذه الأسواق والمواقع الترفيهية تحتويهم ويقضون فيها وقت فراغهم، كما أن المنع مخالف للتوجهات الحالية المستقبلية في استقطاب السياح والزوار.