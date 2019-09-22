تجاوبا مع "دوت الخليج" السماح بدخول العزاب لأسواق العاصمة

مخالفة للتعليمات
كانت «دوت الخليج» تلقت اتصالاً من إحدى الجهات المشرفة على الأنشطة في العاصمة، وأكدت أن منع العزاب من الدخول للأسواق يعد مخالفةً للتعليمات، وطلبوا أسماء تلك الأسواق التي تمنع الدخول تمهيداً لتوجيههم بتصحيح مخالفتهم. وزارت «دوت الخليج» مساء الخميس الماضي الأسواق والمجمعات التي كانت تمنع الدخول، ورصدت بدء السماح بدخول العزاب، حيث كانت كل الأبواب مشرعة أمامهم ولا أحد من حراس الأمن يقف حائلاً دون دخولهم بعكس الأسابيع الماضية قبل نشر التقرير.
وتواصلت «دوت الخليج» مع الحساب الرسمي لأحد الأسواق على «تويتر» الذي أكد أنه وصلهم توجيه بالسماح بدخول العزاب باستثناء المخالفين للآداب والذوق العام كمن يرتدون ملابس مخالفة أو قصيرة.
تطبيق الأنظمة
ثمّن شباب التقتهم «دوت الخليج» قرار الجهات المعنية بالرياض إجبار تلك الأسواق على تطبيق الأنظمة والتعليمات بعدم منع العزاب من الدخول، مؤكدين أن الشباب جزء من المجتمع ومثل هذه الأسواق والمواقع الترفيهية تحتويهم ويقضون فيها وقت فراغهم، كما أن المنع مخالف للتوجهات الحالية المستقبلية في استقطاب السياح والزوار.
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