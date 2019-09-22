تأشيرات الحج والعمرة المخفضة تمنح فرص وظيفية للشباب

أكد رئيس لجنة الحج والعمرة الوطنية بالغرفة التجارية في مكة المكرمة سابقا سعد جميل القرشي لـ«دوت الخليج» بأن القرار الذي أقره مجلس الوزراء مبلغ 300 ريال لتأشيرات الزيارة والحج والمرور، هو أحد أهم عوامل نجاح رؤية المملكة 2030، وذلك بوصول 30 مليون معتمر، وذلك لإمكانية سدادها وتعدد أغراضها والتي تشمل الزيارة والحج والمرور.

مداخل متنوعة

وأوضح أن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى لهذا الأمر هي دلالة تامة لأهمية هذا القرار الذي سينعكس على اقتصاد المملكة، في إضافة مداخل متنوعة وممتازة تساهم في رفع مستوى الميزانية وتعدد مواردها، إضافة إلى أن هذا القرار يساهم في فتح فرص وظيفية للشباب والفتيات خلال الفترة القادمة.

فتح شركات نقل حديثة

أكد مصدر مسؤول في النقابة العامة للسيارات أن هذه الرسوم الموحدة «300 ريال» ستسهم في فتح شركات نقل حديثة، وستشهد المملكة حراكاً اقتصاديا على مستوى النقل والزيارة، وذلك من قبل ضيوف الرحمن الذين سيتمكنون من التنقل عبر الحافلات الحديثة، والتي ستسهم في نقلهم بين مكة والمدينة، وهو الأمر الذي يسعى إليه المعتمر أو الحاج حال قدومه للسعودية.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مبلغ 300 ريال لتأشيرات الزيارة والحج والمرور، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74247 وتاريخ 29-12-1440هـ، في شأن الإستراتيجية الشاملة للتأشيرات قصيرة الأجل.

نوع التأشيرة

1 ـ تأشيرة زيارة لغرض «عمرة، أو سياحة، أو أعمال أو زيارة أقارب، أو أصدقاء، أو أخرى» دخول مرة واحدة، دخول متعدد.

2 ـ تأشيرة الحج

3 ـ تأشيرة المرور للزيارة «المرور، جوا، أو بحرا، أو برا»

الصلاحية

3 أشهر

سنة

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موسم الحج

96 ساعة

مدة الإقامة

شهر

3 أشهر

موسم الحج

96 ساعة

الرسم

300 ريال

300 ريال

300 ريال

300 ريال