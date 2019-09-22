شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) ‏⁧‏هنأ أمير ⁧منطقة الجوف الأمير فيصل نواف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين. وقال أمير المنطقة "باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف يسرني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين. سائلا الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة ودمتم ودام الوطن الوطن عزيزاً وشامخاً.

‏⁧‏هنأ أمير ⁧منطقة الجوف الأمير فيصل نواف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين. وقال أمير المنطقة "باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف يسرني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين. سائلا الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة ودمتم ودام الوطن الوطن عزيزاً وشامخاً.

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