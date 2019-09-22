محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" رصدت جانبًا من مظاهر الفرحة والأهازيج الوطنية لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار. وكانت "الخليج 365" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية. وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "الخليج 365" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان. Advertisements 22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 01:00 AM "الخليج 365" رصدت جانبًا من مظاهر الفرحة والأهازيج الوطنية لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫ لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫ لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار. وكانت "الخليج 365" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية. وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "الخليج 365" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان. الكلمات المفتاحية ، لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.