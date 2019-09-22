محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار المجلس العلمي بجامعة أم القرى بترقية الدكتور وائل بن صالح الحلبي، الأستاذ المساعد بقسم العمارة الإسلامية، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة أم القرى. يُذكر أن "الحلبي" حصل على الدكتوراه في إدارة الحشود من جامعة نيوكاسل البريطانية، وعمل عضوًا في اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة لجامعة أم القرى، ومتحدثًا عنها سنوات عدة. 22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 12:59 AM Advertisements "الحلبي" أستاذًا مشاركًا للعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى "الحلبي" أستاذًا مشاركًا للعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى صدر قرار المجلس العلمي بجامعة أم القرى بترقية الدكتور وائل بن صالح الحلبي، الأستاذ المساعد بقسم العمارة الإسلامية، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة أم القرى. يُذكر أن "الحلبي" حصل على الدكتوراه في إدارة الحشود من جامعة نيوكاسل البريطانية، وعمل عضوًا في اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة لجامعة أم القرى، ومتحدثًا عنها سنوات عدة. الكلمات المفتاحية ، "الحلبي" أستاذًا مشاركًا للعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى ،

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