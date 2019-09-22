، لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.
وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".
وأضاف: ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.
وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".
لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراةعبدالله الشهري الخليج 365 2019-09-22
أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.
وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".
وأضاف: ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.
وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
12:07 AM
أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.
وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".
وأضاف: ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.
وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".
، لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراة ،
المصدر : الخليج 365
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