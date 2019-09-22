، أخضر الناشئين يواجه نظيره العماني لحسم صدارة المجموعة الرابعة ،

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يختتم الليلة المنتخب السعودي للناشئين مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 بمواجهة نظيره العماني، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخُبر عند الساعة الـ(9:20) مساء.
يُشار إلى أن الفائز سيحسم صدارة المجموعة، وينتزع بطاقة التأهل المباشر للنهائيات؛ كون المنتخبَين السعودي والعماني يتربعان على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، مع أفضلية للأخضر السعودي الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.
وكان الأخضر السعودي قد حقق الفوز في مباراتَيه السابقتَين؛ إذ فاز على نظيره السوري (4-1)، وعلى الباكستاني (4-2).
الجدير ذكره أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى النهائيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.
أخضر الناشئين يواجه نظيره العماني لحسم صدارة المجموعة الرابعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-22
يختتم الليلة المنتخب السعودي للناشئين مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 بمواجهة نظيره العماني، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخُبر عند الساعة الـ(9:20) مساء.
يُشار إلى أن الفائز سيحسم صدارة المجموعة، وينتزع بطاقة التأهل المباشر للنهائيات؛ كون المنتخبَين السعودي والعماني يتربعان على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، مع أفضلية للأخضر السعودي الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.
وكان الأخضر السعودي قد حقق الفوز في مباراتَيه السابقتَين؛ إذ فاز على نظيره السوري (4-1)، وعلى الباكستاني (4-2).
الجدير ذكره أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى النهائيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
12:06 AM
ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عامًا
يختتم الليلة المنتخب السعودي للناشئين مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 بمواجهة نظيره العماني، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخُبر عند الساعة الـ(9:20) مساء.
يُشار إلى أن الفائز سيحسم صدارة المجموعة، وينتزع بطاقة التأهل المباشر للنهائيات؛ كون المنتخبَين السعودي والعماني يتربعان على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، مع أفضلية للأخضر السعودي الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.
وكان الأخضر السعودي قد حقق الفوز في مباراتَيه السابقتَين؛ إذ فاز على نظيره السوري (4-1)، وعلى الباكستاني (4-2).
الجدير ذكره أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى النهائيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.
، أخضر الناشئين يواجه نظيره العماني لحسم صدارة المجموعة الرابعة ،
المصدر : الخليج 365
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