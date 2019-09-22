، كمارا: لا أعلم سبب الخسارة.. وفيلانويفا: ضمك سبب الخسارتين أمام الهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم هارون كمارا، مهاجم فريق الاتحاد، اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخسارة من الهلال، وقال: "الحمد لله على كل حال. نعتذر للجمهور، ونعدهم بالأفضل". وأضاف: حقيقة لا أعلم سر غياب الاتحاد.

فيما تحدث فيلانويفا، لاعب خط وسط الاتحاد، عن الخسارة، وقال: "ما زلنا في بداية الدوري، ولكن الهزيمة من ضمك كانت خلف الخسارتين من الهلال آسيويًّا ومحليًّا". وأضاف: "أن تخسر من الهلال فهو فريق كبير، وإذا هزمكم سهل تقبُّلها، لكن خسارة ضمك سبب مشاكلنا".

وعن المباراة قال: "لم نبدأ بداية جيدة، ولكن بعد تسجيل هدفنا الأول كان بالإمكان التعادل، والفوز، ولكن الكارت الأحمر أثر علينا".

ووجّه رسالة للجمهور، وقال: "أستغرب ما حدث منهم. نحن ما زلنا في بداية الدوري. يجب عليهم أن يصبروا، ونعدهم بالأفضل".