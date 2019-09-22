، سالم: "الرطوبة" سبب انخفاض مستوانا.. العابد: أحتاج للمباريات الجماهيرية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أبدى سالم الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتحاد 3-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأرجع سالم سبب ضياع الفرص إلى ارتفاع الرطوبة، وقال: "رغم ضياع الفرص تحكمنا برتم المباراة، وكانت بدايتنا جيدة، ولكن انخفض الأداء في الشوط الثاني".
وامتدح سالم جمهور الهلال، وقال: "ثقتنا عالية بالجمهور، ومتى ما احتاج إليّ الهلال فأنا جاهز".
من جانبه، أكد نواف العابد، لاعب خط وسط فريق الهلال، أنهم حققوا انتصارًا أمام فريق كبير، وقال في حديث عن المباراة: "طبّقنا تكتيك المدرب، ونجحنا في تسجيل ثلاثية، والحصول على ثلاث نقاط مهمة".
وعن المهمة التي شارك من أجلها قال: "مهمة لاعبي الوسط في الهلال مشتركة. وعندما احتاج إليّ المدرب كنت جاهزًا. صحيح أنني لم ألعب منذ سنة وسبعة أشهر ولكن كنت أحتاج للعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية".
سالم: "الرطوبة" سبب انخفاض مستوانا.. العابد: أحتاج للمباريات الجماهيريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-21
أبدى سالم الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتحاد 3-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأرجع سالم سبب ضياع الفرص إلى ارتفاع الرطوبة، وقال: "رغم ضياع الفرص تحكمنا برتم المباراة، وكانت بدايتنا جيدة، ولكن انخفض الأداء في الشوط الثاني".
وامتدح سالم جمهور الهلال، وقال: "ثقتنا عالية بالجمهور، ومتى ما احتاج إليّ الهلال فأنا جاهز".
من جانبه، أكد نواف العابد، لاعب خط وسط فريق الهلال، أنهم حققوا انتصارًا أمام فريق كبير، وقال في حديث عن المباراة: "طبّقنا تكتيك المدرب، ونجحنا في تسجيل ثلاثية، والحصول على ثلاث نقاط مهمة".
وعن المهمة التي شارك من أجلها قال: "مهمة لاعبي الوسط في الهلال مشتركة. وعندما احتاج إليّ المدرب كنت جاهزًا. صحيح أنني لم ألعب منذ سنة وسبعة أشهر ولكن كنت أحتاج للعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية".
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
11:26 PM
أكدا أن تطبيق خطة المدرب سبب الفوز بثلاثية
أبدى سالم الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتحاد 3-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأرجع سالم سبب ضياع الفرص إلى ارتفاع الرطوبة، وقال: "رغم ضياع الفرص تحكمنا برتم المباراة، وكانت بدايتنا جيدة، ولكن انخفض الأداء في الشوط الثاني".
وامتدح سالم جمهور الهلال، وقال: "ثقتنا عالية بالجمهور، ومتى ما احتاج إليّ الهلال فأنا جاهز".
من جانبه، أكد نواف العابد، لاعب خط وسط فريق الهلال، أنهم حققوا انتصارًا أمام فريق كبير، وقال في حديث عن المباراة: "طبّقنا تكتيك المدرب، ونجحنا في تسجيل ثلاثية، والحصول على ثلاث نقاط مهمة".
وعن المهمة التي شارك من أجلها قال: "مهمة لاعبي الوسط في الهلال مشتركة. وعندما احتاج إليّ المدرب كنت جاهزًا. صحيح أنني لم ألعب منذ سنة وسبعة أشهر ولكن كنت أحتاج للعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية".
، سالم: "الرطوبة" سبب انخفاض مستوانا.. العابد: أحتاج للمباريات الجماهيرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر سالم: "الرطوبة" سبب انخفاض مستوانا.. العابد: أحتاج للمباريات الجماهيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.