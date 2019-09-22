، في جولة "همة حتى القمة".. الهلال يُسقط الاتحاد ويتربع على القمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أخرجه آسيويًّا.. وهزمه محليًّا

حافظ الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن كسب مستضيفه الاتحاد 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك في ختام الجولة الرابعة (جولة الوطن - همة حتى القمة).

حضر الهلال في الشوط الأول، واستحوذ على مجريات اللعب ومنطقة المناورة.

كانت نوايا الضيف واضحة منذ إطلاق صفارة البداية ببلوغ مرمى حارس الاتحاد فواز القرني مبكرًا؛ وذلك بعد إهدار فرصة التقدم في الدقيقة الخامسة من كرة الفرنسي "قوميز" الذي طوح بها من فوق العارضة.

في الدقيقة الـ15 توج الأزرق حضوره بهدف سينمائي لقائد الفريق البرازيلي "إدواردو" بعد استثماره عرضية محمد البريك؛ إذ سدد الأول الكرة على الطائر داخل شباك الاتحاد هدفًا أول.

وعاد السوبر "إدواردو" ليمارس هوايته في مرمى المستضيف عند الدقيقة الـ26 حينما أضاف الهدف الثاني بعد الاستفادة من تسديدة عمر خريبين المرتدة من الحارس القرني؛ لتجد القادم من الخلف "إدواردو"، ويسددها أرضية زاحفة داخل الشباك.

لم ينتظر الاتحاد كثيرًا ليقلص الفارق؛ إذ استطاع "رومارينهو" إحراز هدف الاتحاد الأول عند الدقيقة الـ31 بعد تجاوزه مدافع الهلال البليهي.

تألق القرني في الوقت المتبقي من هذا الشوط، وتصدى لتسديدتَي "كاريللو" و"قوميز" عند الدقيقتَين الـ35 والـ40. وخسر الهلال خدمات البيروفي كاريللو الذي استبدله المدير الفني "رازفان" باللاعب نواف العابد عند الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني واصل القرني تألقه، وأنقذ مرماه من تسديدتَي "قوميز" و"جوفينكو" عند الدقيقتَين الـ46 الـ58.

دفع المدير الفني للاتحاد "سييرا" باللاعب هارون كمارا عند الدقيقة الـ76 بدلاً من "رومارينهو"، فيما دفع "رازفان" باللاعب سالم الدوسري. في الدقيقة الـ82 خسر الاتحاد خدمات لاعبه عبدالإله المالكي بعد خروجه بالبطاقة الحمراء إثر إعاقة نواف العابد؛ ليكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الـ89 أنهى الإيطالي "جوفينكو" أحلام الاتحاد في العودة للمباراة بإحرازه الهدف الثالث من تسديدة أرضية قوية زاحفة، مرت من تحت يدي القرني.