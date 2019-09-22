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محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الفيصلي انطلاقته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحقق فوزًا على مضيفه الاتفاق بهدف نظيف لحساب الجولة الرابعة والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.
سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتفاق علي الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.
ورفع الفيصلي رصيده لـ 8 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الخامس.
الفيصلي يهزم الاتفاق.. ويتصدر الدوري مؤقتاًعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-09-21
واصل فريق الفيصلي انطلاقته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحقق فوزًا على مضيفه الاتفاق بهدف نظيف لحساب الجولة الرابعة والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.
سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتفاق علي الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.
ورفع الفيصلي رصيده لـ 8 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الخامس.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
09:17 PM
واصل فريق الفيصلي انطلاقته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحقق فوزًا على مضيفه الاتفاق بهدف نظيف لحساب الجولة الرابعة والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.
سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتفاق علي الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.
ورفع الفيصلي رصيده لـ 8 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الخامس.
، الفيصلي يهزم الاتفاق.. ويتصدر الدوري مؤقتاً ،
المصدر : الخليج 365
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