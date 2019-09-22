اليوم الوطني / محافظة جدة تشهد إطلاق سباق "الجري بروح الأخضر" ضمن فعاليات اليوم الوطني



جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

شهدت محافظة جدة اليوم ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 إطلاق سباق "الجري بروح الأخضر" وذلك على الواجهة البحرية بالكورنيش الجديد بإشراف من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبتنظيم فريق مسافات بالتعاون مع الرابطة

ويأتي السباق في نسخته الثانية لهذا العام ليشمل سباق التزلج ثلاث فئات: سيدات بمسافة ٤ كم ، وشباب بمسافة ٤كم ، وأطفال بمسافة ٥٠٠ متر ، بالتزامن مع عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية

وعزّزت مثل هذه الفعاليات التي تشهد تنافس مختلف شرائح المجتمع روح المواطنة وإظهار الفرحة والسرور في هذه المناسبة الوطنية الغالية التي يستحضر معها أمجاد الوطن وتوحيد كيانه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - .

//انتهى//

23:44ت م

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جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسشهدت محافظة جدة اليوم ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 إطلاق سباق "الجري بروح الأخضر" وذلك على الواجهة البحرية بالكورنيش الجديد بإشراف من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبتنظيم فريق مسافات بالتعاون مع الرابطة السعودية لرياضة التزلج .ويأتي السباق في نسخته الثانية لهذا العام ليشمل سباق التزلج ثلاث فئات: سيدات بمسافة ٤ كم ، وشباب بمسافة ٤كم ، وأطفال بمسافة ٥٠٠ متر ، بالتزامن مع عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية وعزّزت مثل هذه الفعاليات التي تشهد تنافس مختلف شرائح المجتمع روح المواطنة وإظهار الفرحة والسرور في هذه المناسبة الوطنية الغالية التي يستحضر معها أمجاد الوطن وتوحيد كيانه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - .//انتهى//23:44ت م0226

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