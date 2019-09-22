

عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

حظيت فعاليات الهيئة العامة للترفية المقامة في مدينة عرعر بمناسبة اليوم الوطني لـ"89 " للمملكة باهتمام جيّد من زوارها لليوم الثالث على التوالي.

وتنوعت الفعاليات التي اتخذت من شعار "همّة حتى القمّة " عنواناً لها، واختارت لها الهيئة موقعاً مناسباً على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية، إذ اشتملت على عروض متجولة، ومسرح للموسيقي، إلى جانب وصلات للفرقة الشعبية ومعرض للفنون التشكيلية أجواءً ماتعة ومتميزة.

من جانبها استعرضت الأسرة المنتجة ورواد الأعمال منتجاتهم بفعاليات "همّة حتى القمّة "، حيث تنوعت المنتجات بين وجبات وحلويات، بالإضافة إلى الملابس والنسيج ومنتجات الألبان والعطورات، ما أسهم في إقبال الزوار من الشباب والعائلات الذين حرصوا على الحصول على وجبات خفيفة يمكن تناولها خلال الاستمتاع بالجولة داخل موقع الفعاليات.

وأوضحت مشرفة جناح الأسر المنتجة نعيمة الدهمشي أنّ هيئة الترفيه وفّرت أركاناً خاصة بالأسر المنتجة وهيأتها بكامل الخدمات، ومرافق أخرى خدمية, منوهةً بالحراك الاقتصادي الذي شهده موقع الفعالية، وتثقيف المشاركات بآليات التسويق الإلكتروني، مؤكدة أن الفعاليات أتاحت الفرصة لمشاركة العديد من رواد الأعمال بصورة أشمل وأفضل.

// انتهى //

23:43ت م

0225





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / "الترفيه" تسجل حضوراً في عرعر في يوم الوطن الـ89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.