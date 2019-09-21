شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار فيديو لوافد يعذب طفلته.. السلطات السعودية تكثف البحث والان مع التفاصيل

كشف السلطات السعودية، اليوم السبت، عن تحركها بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لوافد أثار غضبا واسعا في المملكة.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، أمرا للجهات المختصة بـ "القبض على معذب طفلة، تمهيدا لإحالته للتحقيق وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم"، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وقالت النيابة، في بيان، إن المعنف ارتكب فعلا ينطوي "على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع".